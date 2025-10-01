Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 41. KW
An folgendem Standort misst die Polizei in der 41. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 6. Oktober: B53, Traben-Trarbach; B50, Longkamp Dienstag, 7. Oktober: B257, Irrel; A1, Mehren; A602, Ruwer-Maximin Mittwoch, 8. Oktober: B51, Masholder; Zell-Barl; A60, Winterspelt Donnerstag, 9. Oktober: L141, Sehlem; B51, Trier; L103, Bad Bertrich; A602, Longuich; L47, Wehlen Freitag, 10. Oktober: L160, Herrstein; B51, Newel; A1, Mehren; B50, Kommen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



