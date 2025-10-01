Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 41. KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 41. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 6. Oktober:
B53, Traben-Trarbach; B50, Longkamp
Dienstag, 7. Oktober:
B257, Irrel; A1, Mehren; A602, Ruwer-Maximin
Mittwoch, 8. Oktober:
B51, Masholder; Zell-Barl; A60, Winterspelt
Donnerstag, 9. Oktober:
L141, Sehlem; B51, Trier; L103, Bad Bertrich; A602, Longuich; L47, Wehlen
Freitag, 10. Oktober:
L160, Herrstein; B51, Newel; A1, Mehren; B50, Kommen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell