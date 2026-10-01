Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 41. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 41. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 5. Oktober:
L55, Zeltingen-Rachtig; A1, Mehren; B51, Aach-Neuhaus; B257, Irrel
Dienstag, 6. Oktober:
B51, Masholder; Salmtal; K41, Rivenich, A1, Mehring, B50, Altrich
Mittwoch, 7. Oktober:
B265, Prüm; Zell-Barl; B50, Kommen; A60, Winterspelt; L28, Neunkirchen
Donnerstag, 8. Oktober:
L160, Herrstein; B50, Zeltingen-Rachtig; B50, Altrich; A602
Freitag, 9. Oktober:
L160, Herrstein; B51, Newel; A602, Ruwer-Maximin; B53, Alf
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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