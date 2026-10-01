Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 41. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 41. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 5. Oktober: L55, Zeltingen-Rachtig; A1, Mehren; B51, Aach-Neuhaus; B257, Irrel Dienstag, 6. Oktober: B51, Masholder; Salmtal; K41, Rivenich, A1, Mehring, B50, Altrich Mittwoch, 7. Oktober: B265, Prüm; Zell-Barl; B50, Kommen; A60, Winterspelt; L28, Neunkirchen Donnerstag, 8. Oktober: L160, Herrstein; B50, Zeltingen-Rachtig; B50, Altrich; A602 Freitag, 9. Oktober: L160, Herrstein; B51, Newel; A602, Ruwer-Maximin; B53, Alf Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.