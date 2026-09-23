Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 28. September: B257, Irrel; A60, Prüm; B51, Welschbillig; B53, Mehring; B49, Wittlich Dienstag, 29. September: B51, Konz; B327, Morbach; A602, Longuich; B51, Schönfeld Mittwoch, 30. September: L28, Neunkirchen; A602, Longuich; B268, Zerf; Zell-Barl Donnerstag, 1. Oktober: B51, Newel; L46, Ehrang; A64, Langsur Freitag, 2. Oktober: L55, Wittlich-Dorf; Bitburg; A1, Mehring Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.