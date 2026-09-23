Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 40. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 40. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 28. September:
B257, Irrel; A60, Prüm; B51, Welschbillig; B53, Mehring; B49, Wittlich
Dienstag, 29. September:
B51, Konz; B327, Morbach; A602, Longuich; B51, Schönfeld
Mittwoch, 30. September:
L28, Neunkirchen; A602, Longuich; B268, Zerf; Zell-Barl
Donnerstag, 1. Oktober:
B51, Newel; L46, Ehrang; A64, Langsur
Freitag, 2. Oktober:
L55, Wittlich-Dorf; Bitburg; A1, Mehring
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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