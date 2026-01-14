Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 4. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 4. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 19. Januar: B51, Stadtkyll; Zell-Barl; B51, Aach, A64, Pallien; A60, Prüm; B50n Zeltingen-Rachtig Dienstag, 20. Januar: B51, Trier; B270,Sien; L151, Mertesdorf; B51, Konz Mittwoch, 21. Januar: B41, Ellweiler; L150, Büdlich; Wittlich; B257, Wolsfeld; B50, Altrich; Wittlich-Wengerohr Donnerstag, 22. Januar: B51, Bitburg; B257, Irrel; B53, Enkirch; B51, Newel; B419, Wellen Freitag, 23. Januar: B51, Olzheim; B51, Esslingen; A60; B418, Edingen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.