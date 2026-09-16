Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 39. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 21. September:
B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; L54, Wengerohr
Dienstag, 22. September:
B51, Schönfeld; A602, Ruwer-Paulin; B51, Trier-Pallien; B257, Niederstedem; B51, Olzheim
Mittwoch, 23. September:
B50, Kommen; B50n, Zeltingen-Rachtig; B53, Zell-Kaimt; A602, Longuich
Donnerstag, 24. September:
B51, Newel; L54, Wengerohr; L151, Mertesdorf; A602, Ruwer-Maximin; B51, Esslingen
Freitag, 25. September:
B50, Longkamp; A60, Winterspelt; B53, Ehrang; A60, Prüm
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell