Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 39. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 39. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 21. September: B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B50, Longkamp; A60, Winterspelt; L54, Wengerohr Dienstag, 22. September: B51, Schönfeld; A602, Ruwer-Paulin; B51, Trier-Pallien; B257, Niederstedem; B51, Olzheim Mittwoch, 23. September: B50, Kommen; B50n, Zeltingen-Rachtig; B53, Zell-Kaimt; A602, Longuich Donnerstag, 24. September: B51, Newel; L54, Wengerohr; L151, Mertesdorf; A602, Ruwer-Maximin; B51, Esslingen Freitag, 25. September: B50, Longkamp; A60, Winterspelt; B53, Ehrang; A60, Prüm Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.