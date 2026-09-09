Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 38. Kalenderwoche
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 14. September: B41, Niederbrombach; A60, Winterspelt; L176, Reichenbach; B51, Konz; B50n, Zeltingen-Rachtig Dienstag, 15. September: A64, Langsur; L28, Neunkirchen; B257, Wolsfeld; B41, Weierbach; A64, Pfalzel Mittwoch, 16. September: B51, Bitburg; B51, Neuendorf; B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; B50, Longkamp; K133, Konz Donnerstag, 17. September: B51, Pallien; A602, Longuich; Kasel; K133, Konz Freitag, 18. September: B51, Masholder; Wittlich-Wengerohr; B49, Wasserbilligerbrück; L150, Naurath/Wald; B50, Kommen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

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