Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 38. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 14. September:
B41, Niederbrombach; A60, Winterspelt; L176, Reichenbach; B51, Konz; B50n, Zeltingen-Rachtig
Dienstag, 15. September:
A64, Langsur; L28, Neunkirchen; B257, Wolsfeld; B41, Weierbach; A64, Pfalzel
Mittwoch, 16. September:
B51, Bitburg; B51, Neuendorf; B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; B50, Longkamp; K133, Konz
Donnerstag, 17. September:
B51, Pallien; A602, Longuich; Kasel; K133, Konz
Freitag, 18. September:
B51, Masholder; Wittlich-Wengerohr; B49, Wasserbilligerbrück; L150, Naurath/Wald; B50, Kommen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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