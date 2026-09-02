Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 37. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 7. September:
B257, Irrel; B50, Longkamp; B50, Oberweis; B50, Zeltingen-Rachtig; B52, Hermeskeil
Dienstag, 8. September:
B51, Olzheim; L169, Fohren-Linden; A60, Feuerscheid; A602, Ruwer-Paulin; A64, Pfalzel
Mittwoch, 9. September:
B51, Trier-Pallien; L10, Kerpen; B53, Mehring; B327, Morbach; K133, Konz
Donnerstag, 10. September:
B41, Birkenfeld; B407, Reinsfeld; B41, Weierbach; B257, Daun
Freitag, 11. September:
Bernkastel-Kues; B53, Alf; B50, Kommen; B50, Altrich; B51, Masholder
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell