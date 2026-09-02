Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 37. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 7. September: B257, Irrel; B50, Longkamp; B50, Oberweis; B50, Zeltingen-Rachtig; B52, Hermeskeil Dienstag, 8. September: B51, Olzheim; L169, Fohren-Linden; A60, Feuerscheid; A602, Ruwer-Paulin; A64, Pfalzel Mittwoch, 9. September: B51, Trier-Pallien; L10, Kerpen; B53, Mehring; B327, Morbach; K133, Konz Donnerstag, 10. September: B41, Birkenfeld; B407, Reinsfeld; B41, Weierbach; B257, Daun Freitag, 11. September: Bernkastel-Kues; B53, Alf; B50, Kommen; B50, Altrich; B51, Masholder Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.