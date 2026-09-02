Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 37. Kalenderwoche
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 7. September: B257, Irrel; B50, Longkamp; B50, Oberweis; B50, Zeltingen-Rachtig; B52, Hermeskeil Dienstag, 8. September: B51, Olzheim; L169, Fohren-Linden; A60, Feuerscheid; A602, Ruwer-Paulin; A64, Pfalzel Mittwoch, 9. September: B51, Trier-Pallien; L10, Kerpen; B53, Mehring; B327, Morbach; K133, Konz Donnerstag, 10. September: B41, Birkenfeld; B407, Reinsfeld; B41, Weierbach; B257, Daun Freitag, 11. September: Bernkastel-Kues; B53, Alf; B50, Kommen; B50, Altrich; B51, Masholder Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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