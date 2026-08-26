Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 36. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 36. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 31. August: A1, Mehring; B 51 Aach-Neuhaus; L145, Kenn; B49, Trier; B410, Arzfeld Dienstag, 1. September: B53, Enkirch; L150, Büdlich; L141 Wittlich; B51, Welschbillig Mittwoch, 2. September: K41, Rivenich; B51, Schönfeld; B51, Bitburg; A64, Pfalzel; B41 Idar-Oberstein Donnerstag, 3. September: L135, Saarburg; A1, Mehren; A60, Prüm; B51 Masholder; Bitburg Freitag, 4. September: A64, Langsur, OT Mesenich; B407, Reinsfeld; B53, Ehrang; A1, Wittlich-Dorf Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.