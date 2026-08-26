Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 36. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 36. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 31. August:
A1, Mehring; B 51 Aach-Neuhaus; L145, Kenn; B49, Trier; B410, Arzfeld
Dienstag, 1. September:
B53, Enkirch; L150, Büdlich; L141 Wittlich; B51, Welschbillig
Mittwoch, 2. September:
K41, Rivenich; B51, Schönfeld; B51, Bitburg; A64, Pfalzel; B41 Idar-Oberstein
Donnerstag, 3. September:
L135, Saarburg; A1, Mehren; A60, Prüm; B51 Masholder; Bitburg
Freitag, 4. September:
A64, Langsur, OT Mesenich; B407, Reinsfeld; B53, Ehrang; A1, Wittlich-Dorf
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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