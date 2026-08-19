Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 35. Kalenderwoche
Symbolbild

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dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 35. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 24. August: Bitburg; Zell-Barl; L46, Daun; B50n, Zeltingen-Rachtig; A60, Winterspelt Dienstag, 25. August: B51, Schönfeld; B51, Trier-Pallien; B49, Trier; A602, Ruwer-Paulin; L151, Longuich Mittwoch, 26. August: L135, Saarburg; L54, Wengerohr; B51, Oberstedem; A1, Mehring; B50, Zeltingen-Rachtig; A1, Mehren Donnerstag, 27. August: B53, Briedel Freitag, 28. August: B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; B50, Kommen; L13, Karlshausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



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Polizeipräsidium Trier
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Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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