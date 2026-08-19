Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 35. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 35. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 24. August:
Bitburg; Zell-Barl; L46, Daun; B50n, Zeltingen-Rachtig; A60, Winterspelt
Dienstag, 25. August:
B51, Schönfeld; B51, Trier-Pallien; B49, Trier; A602, Ruwer-Paulin; L151, Longuich
Mittwoch, 26. August:
L135, Saarburg; L54, Wengerohr; B51, Oberstedem; A1, Mehring; B50, Zeltingen-Rachtig; A1, Mehren
Donnerstag, 27. August:
B53, Briedel
Freitag, 28. August:
B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; B50, Kommen; L13, Karlshausen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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