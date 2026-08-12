Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 34. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 34. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 17. August: B 51, Aach; B 327, Morbach; L 55, Wittlich; B 419, Oberbillig Dienstag, 18. August: L 176, Reichenbach; A 1, Schweich; B 51, Weinsheim Mittwoch, 19. August: B 53, Trier-Ehrang; B 268, Paschel; Gerolstein Donnerstag, 20. August: B 51, Konz; K 47, Niederbettingen; L 143, Gusterath; L 158, Monzelfeld Freitag, 21. August: B 52, Hermeskeil; B 41, Hoppstätten-Weiersbach; B 410, Lichtenborn; B 51, Meckel; B 51, Esslingen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.