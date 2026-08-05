Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 33. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 33. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 10. August: L135, Saarburg; A1, Schweich; B41, Oberbrombach; B327, Morbach; A602, Longuich Dienstag, 11. August: L28, Neunkirchen; B51, Newel; L46, Ehrang; B51, Schönfeld Mittwoch, 12. August: A60, Winterspelt; L55, Wittlich-Dorf; Bitburg; L32, Bitburg Donnerstag, 13. August: A602, Longuich; A60, Prüm; B51, Konz; L151, Mertesdorf Freitag, 14. August: B51, Oberstedem; B53, Zell-Kaimt; L176, Reichenbach; A602, Trier-Kürenz Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.