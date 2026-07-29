Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 32. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 32. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 3. August: B51, Newel; A60; B51, Oberstedem; A1, Schweich Dienstag, 4. August: L46, Ehrang; L160, Herrstein; B410, Arzfeld Mittwoch, 5. August: Klausen; L151, Mertesdorf; K47, Hillesheim Donnerstag, 6. August: B51, Aach-Neuhaus; Saarburg; B327, Morbach; A602, Longuich Freitag, 7. August: A60, Prüm; B51, Trier-Pallien; B52, Hermeskeil Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.