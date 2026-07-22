Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 31. Kalenderwoche
Symbolbild
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dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 31. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 27. Juli: B50, Zeltingen-Rachtig; B419, Helfant Dienstag, 28. Juli: B51, Weinsheim; B53, Ehrang Mittwoch, 29. Juli: B418, Langsur; B257, Irrel; L47, Osann-Monzel Donnerstag, 30. Juli: G0, Bitburg; L55, Wittlich-Dorf Freitag, 31. Juli:: B257, Niederstedem; A1, Fell; B257, Hörschhausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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