Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 30. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 30. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. Juli: A602, Trier-Kürenz; B327, Thalfang; Dauwelshausen Dienstag, 21. Juli: K134, Konz; L91, Horperath; B53, Briedel; L5, Giesdorf Mittwoch, 22. Juli: Wittlich-Wengerohr; L145, Ruwer-Maximin Donnerstag, 23. Juli: B53, Traben-Trarbach; Schweich Freitag, 24. Juli:: B257, Hörschhausen; L141, Wittlich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.