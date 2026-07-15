Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 30. Kalenderwoche
Symbolbild
dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 30. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. Juli: A602, Trier-Kürenz; B327, Thalfang; Dauwelshausen Dienstag, 21. Juli: K134, Konz; L91, Horperath; B53, Briedel; L5, Giesdorf Mittwoch, 22. Juli: Wittlich-Wengerohr; L145, Ruwer-Maximin Donnerstag, 23. Juli: B53, Traben-Trarbach; Schweich Freitag, 24. Juli:: B257, Hörschhausen; L141, Wittlich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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