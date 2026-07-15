Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 30. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 30. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 20. Juli:
A602, Trier-Kürenz; B327, Thalfang; Dauwelshausen
Dienstag, 21. Juli:
K134, Konz; L91, Horperath; B53, Briedel; L5, Giesdorf
Mittwoch, 22. Juli:
Wittlich-Wengerohr; L145, Ruwer-Maximin
Donnerstag, 23. Juli:
B53, Traben-Trarbach; Schweich
Freitag, 24. Juli::
B257, Hörschhausen; L141, Wittlich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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