Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 3. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 12. Januar:
L 176, Frauenberg; B 419, Wasserliesch; B 51, Welschbillig; B50n, Zeltingen-Rachtig, L 47, Wehlen
Dienstag, 13. Januar:
A 64, Pfalzel; B 41, Idar-Oberstein; B 51, Bitburg; B 53, Trier-Ehrang
Mittwoch, 14. Januar:
B 41, Niederbrombach; Klausen; L 151, Mertesdorf; A 60, Prüm; B 49, Wasserbilliberbrück
Donnerstag, 15. Januar:
L 55, Wittlich-Bombogen; A 1, Wittlich; B 51, Trier, B 51, Olzheim; A 602, Trier-Ruwer
Freitag, 16. Januar:
Bitburg; L 28, Neunkirchen; A 602, Trier-Ruwer; B 257, Wolsfeld
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
