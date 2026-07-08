Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 29. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 29. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 13. Juli: L28, Neunkirchen; L135, Saarburg; B50, Longkamp; A1, Wittlich-Dorf Dienstag, 14. Juli: B51, Newel; L55, Wittlich-Dorf; A64, Langsur Mittwoch, 15. Juli: Klausen; B257, Niederstedem; B51, Schönfeld Donnerstag, 16. Juli: B51, Masholder; B327, Morbach; L46, Ehrang; B51, Trier-Pallien Freitag, 17. Juli:: B41, Oberbrombach; B419, Wellen; L151, Mertesdorf Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.