Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 28. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 28. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 6. Juli:
B51, Trier-Pallien; B51, Bitburg; L169, Ruschberg; A60; L189, Erden
Dienstag, 7. Juli:
B51, Aach-Neuhaus; A64, Langsur; B257, Irrel; B50, Longkamp; B257, Hörschhausen
Mittwoch, 8. Juli:
K80, Riol; L4, Mettendorf; L57, Ürzig
Donnerstag, 9. Juli:
B51, Stadtkyll; B265, Olzheim; Kues
Freitag, 10. Juli::
B53, Mehring; B53, Kröv; B51, Welschbillig
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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