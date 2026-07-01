Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 28. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 28. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 6. Juli: B51, Trier-Pallien; B51, Bitburg; L169, Ruschberg; A60; L189, Erden Dienstag, 7. Juli: B51, Aach-Neuhaus; A64, Langsur; B257, Irrel; B50, Longkamp; B257, Hörschhausen Mittwoch, 8. Juli: K80, Riol; L4, Mettendorf; L57, Ürzig Donnerstag, 9. Juli: B51, Stadtkyll; B265, Olzheim; Kues Freitag, 10. Juli:: B53, Mehring; B53, Kröv; B51, Welschbillig Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.