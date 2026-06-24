Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 27. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 27. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. Juni: Bitburg; B41, Birkenfeld; A60, Prüm; B410 Weinsheim-Brühlborn Dienstag, 30. Juni: A1, Schweich; B53, Traben-Trarbach; B41, Rötsweiler-Nockenthal; B52, Hermeskeil Mittwoch, 1. Juli: B41, Niederbrombach; Wittlich-Neuerburg; B49, Alf; L348, Fohren-Linden; A602, Ruwer-Maximin Donnerstag, 2. Juli: B410, Fleringen; B268, Paschel Freitag, 3. Juli:: L47, Maring-Noviand, B50, Metterich; B49, St. Aldegund; L141, Sehlem Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.