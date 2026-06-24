Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 27. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 27. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 29. Juni:
Bitburg; B41, Birkenfeld; A60, Prüm; B410 Weinsheim-Brühlborn
Dienstag, 30. Juni:
A1, Schweich; B53, Traben-Trarbach; B41, Rötsweiler-Nockenthal; B52, Hermeskeil
Mittwoch, 1. Juli:
B41, Niederbrombach; Wittlich-Neuerburg; B49, Alf; L348, Fohren-Linden; A602, Ruwer-Maximin
Donnerstag, 2. Juli:
B410, Fleringen; B268, Paschel
Freitag, 3. Juli::
L47, Maring-Noviand, B50, Metterich; B49, St. Aldegund; L141, Sehlem
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Kerstin Klein
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