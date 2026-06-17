Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 26. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 26. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 22. Juni: L32, Bitburg; L46, Ehrang; B51, Aach; B327, Morbach; B419, Wellen Dienstag, 23. Juni: A602, Longuich; B51, Neuendorf; L55, Wittlich-Dorf; A64, Igel Mittwoch, 24. Juni: B50, Zeltingen-Rachtig; N51, Newel; B418, Minden; K133, Konz; Schloßheck Donnerstag, 25. Juni: B51, Trier-Pallien; B51, Konz; B410, Lichtenborn; B41, Idar-Oberstein Freitag, 26. Juni: B51, Bitburg; B51, Oberstedem; B51, Olzheim; B53, Ehrang Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.