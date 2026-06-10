Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 25. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 25. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 15. Juni: L52, Hasborn; B41, Idar-Oberstein; L46, Zemmer; B53, Ehrang; B51, Oberstedem Dienstag, 16. Juni: B50n, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; B257, Wolsfeld; B51, Trier-Pallien; A1, Schweich Mittwoch, 17. Juni: B51, Trier-Pallien; Wittlich; L47, Osann-Monzel; B51, Masholder; A60, Winterspelt Donnerstag, 18. Juni: B51, Newel; B51, Neuendorf; Klausen; B53, Ehrang Freitag, 19. Juni: A1, Flußbach; B268, Zerf; A1, Mehring Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.