Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 24. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 24. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 8. Juni: L176, Reichenbach; L32, Bitburg; A1, Schweich Dienstag, 9. Juni: B51, Newel; B51, Trier-Pallien; B50n, Zeltingen-Rachtig; L13, Karlshausen Mittwoch, 10. Juni: L28, Neunkirchen; A602, Ruwer-Paulin; B51, Schönfeld Donnerstag, 11. Juni: B51, Aach-Neuhaus; L135, Saarburg; L187, Traben-Trarbach Freitag, 12. Juni: L55, Wittlich-Dorf; B41, Oberbrombach; A64, Igel Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.