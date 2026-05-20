Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 22. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 22. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Dienstag, 26. Mai: A64, Igel Mittwoch, 27. Mai: B51, Bitburg; B53, Ehrang; L13, Karlshausen; B51, Trier-Pallien Donnerstag, 28. Mai: B51, Aach-Neuhaus; L32, Bitburg; A64, Mesenich Freitag, 29. Mai: B53, Ehrang; B41, Idar-Oberstein Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.