Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 22. Kalenderwoche
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 22. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Dienstag, 26. Mai: A64, Igel Mittwoch, 27. Mai: B51, Bitburg; B53, Ehrang; L13, Karlshausen; B51, Trier-Pallien Donnerstag, 28. Mai: B51, Aach-Neuhaus; L32, Bitburg; A64, Mesenich Freitag, 29. Mai: B53, Ehrang; B41, Idar-Oberstein Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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