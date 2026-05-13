Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 21. Kalenderwoche
Symbolbild
dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 21. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 18. Mai: L143, Gusterath; L348 Fohren-Linden; Bitburg; Wittlich-Neuerburg Dienstag, 19. Mai: B51, Meckel; B50, Altrich; K41, Rivenich; B51, Konz Mittwoch, 20. Mai: A1, Flußbach; L28, Neunkirchen; B41, Idar-Oberstein; B257, Niederstedem Freitag, 21. Mai: B41, Hoppstädten-Weiersbach; B51 Aach-Neuhaus; A1, Schweich; K64, Kröv Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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