Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 21. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 21. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 18. Mai: L143, Gusterath; L348 Fohren-Linden; Bitburg; Wittlich-Neuerburg Dienstag, 19. Mai: B51, Meckel; B50, Altrich; K41, Rivenich; B51, Konz Mittwoch, 20. Mai: A1, Flußbach; L28, Neunkirchen; B41, Idar-Oberstein; B257, Niederstedem Freitag, 21. Mai: B41, Hoppstädten-Weiersbach; B51 Aach-Neuhaus; A1, Schweich; K64, Kröv Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.