Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 11. Mai: A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen Dienstag, 12. Mai: B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld Mittwoch, 13. Mai: L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring Freitag, 15. Mai: A602, Longuich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.