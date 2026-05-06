Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 11. Mai:
A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen
Dienstag, 12. Mai:
B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld
Mittwoch, 13. Mai:
L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring
Freitag, 15. Mai:
A602, Longuich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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