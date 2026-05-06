Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 20. Kalenderwoche
Symbolbild
dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 20. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 11. Mai: A602, Ruwer-Paulin; Wittlich-Wengerohr; B50, Kommen Dienstag, 12. Mai: B257, Irrel; B51, Bitburg; A60; B419, Oberbillig; B50, Binsfeld Mittwoch, 13. Mai: L28, Neunkirchen; B53, Traben-Trarbach; A60, Prüm; A1, Mehring Freitag, 15. Mai: A602, Longuich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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