Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 5. Januar: B51, Trier; B50, Oberweis; B257, Niederstedem; A60, Prüm Dienstag, 6. Januar: A64, Pallien; K133, Konz Mittwoch, 7. Januar: B51, Bitburg; B51, Stadtkyll Donnerstag, 8. Januar: B51, Idesheim; B51, Meckel; B50, Kommen; L151, Longuich Freitag, 9. Januar: A602, Ruwer-Paulin; B50, Longkamp; B41, Idar-Oberstein Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.