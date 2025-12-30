Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 2. Kalenderwoche
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 5. Januar: B51, Trier; B50, Oberweis; B 257, Niederstedem; A 60, prüm Dienstag, 6. Januar: K 133, Konz; A 64, Pallien Mittwoch, 7. Januar: A 60; B 51, Bitburg; B 51, Stadtkyll Donnerstag, 8. Januar: B 51, Idesheim; B 51, Meckel; B50, Kommen; L 151, Longuich Freitag, 9. Januar: A 602, Trier-Ruwer; B 50, Longkamp; B 41, Idar-Oberstein Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



