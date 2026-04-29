Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 19. Kalenderwoche

Symbolbild

dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 19. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 4. Mai: B50, Longkamp; B51, Oberstedem; B51, Konz; Bernkastel-Kues; B257, Hörschhausen Dienstag, 5. Mai: B51, Meckel; L141, Hetzerath; L145, Ruwer-Maximin; B50, Zeltingen-Rachtig Mittwoch, 6. Mai: B53, Ehrang; Vollmersbach; B53, Zell-Kaimt; L143, Gusterath; B327, Hermeskeil Donnerstag, 7. Mai: B41, Niederbrombach; B419, Wasserliesch; B51, Bitburg; A60, Prüm Freitag, 8. Mai: B50, Altrich; B50, Niederkail; A64, Mesenich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



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Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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