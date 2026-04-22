Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 18. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 18. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 27. April:
B51, Newel; L55, Dorf; B51, Trier; B51, Bitburg; L46, Zemmer
Dienstag, 28. April:
A64, Ehrang; B41, Niederbrombach; B53, Traben-Trarbach; A602, Ruwer-Paulin
Mittwoch, 29. April:
B51, Bitburg; L28, Neunkirchen; B257, Niederstedem; A64, Pfalzel
Donnerstag, 30. April:
B419, Oberbillig; B51, Stadtkyll; K80, Riol; A602, Longuich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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