Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 18. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 18. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 27. April: B51, Newel; L55, Dorf; B51, Trier; B51, Bitburg; L46, Zemmer Dienstag, 28. April: A64, Ehrang; B41, Niederbrombach; B53, Traben-Trarbach; A602, Ruwer-Paulin Mittwoch, 29. April: B51, Bitburg; L28, Neunkirchen; B257, Niederstedem; A64, Pfalzel Donnerstag, 30. April: B419, Oberbillig; B51, Stadtkyll; K80, Riol; A602, Longuich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.