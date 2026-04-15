Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 17. Kalenderwoche Trier

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 17. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. April: B51, Oberstedem; K41, Rivenich; B50, Longkamp; B50, Altrich Dienstag, 21. April: Wittlich; A1, Fell; A602, Longuich; B51, Olzheim Mittwoch, 22. April: B41, Weierbach; B50, Longkamp; B53, Ehrang; L32, Bitburg Donnerstag, 23. April: L55, Dorf; B51, Konz; B41, Birkenfeld; B50, Zeltingen-Rachtig Freitag, 24. April: B53, Briedel; L48, Thörnich; A64, Mesenich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.