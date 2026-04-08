Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 16. Kalenderwoche Trier

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 16. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 13. April: A64, Pfalzel; B257, Seinsfeld; B50, Oberweis Dienstag, 14. April: B50, Zeltingen-Rachtig; A602, Longuich; B51, Stadtkyll; B53, Briedel; B257, Niederstedem; Klausen Mittwoch, 15. April: B51, Newel; A1, Flußbach; B41, Weierbach; B257, Daun; B50, Altrich Donnerstag, 16. April: L28, Neunkirchen; B51, Konz; B51, Oberstedem; B50, Kommen; L169 Fohren-Linden Freitag, 17. April: A602, Kenn; Saarburg; B51, Masholder Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.