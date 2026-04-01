Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 15. Kalenderwoche Trier

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 15. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Dienstag, 7. April: Vollmersbach; B257, Seinsfeld; B51, Trier; B51, Olzheim Mittwoch, 8. April: B51, Masholder; B50, Zeltingen-Rachtig; L151, Mertesdorf Donnerstag, 9. April: B257, Irrel; B51, Aach-Neuhaus; A602, Ruwer-Paulin; B10, Fleringen; B49, Wasserbilligerbrück Freitag, 10. April: Wittlich; A64, Mesenich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.