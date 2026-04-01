Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 15. Kalenderwoche Trier

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 15. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Dienstag, 7. April:
Vollmersbach; B257, Seinsfeld; B51, Trier; B51, Olzheim
Mittwoch, 8. April:
B51, Masholder; B50, Zeltingen-Rachtig; L151, Mertesdorf
Donnerstag, 9. April:
B257, Irrel; B51, Aach-Neuhaus; A602, Ruwer-Paulin; B10, Fleringen; B49, Wasserbilligerbrück
Freitag, 10. April:
Wittlich; A64, Mesenich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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