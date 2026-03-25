Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 14. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 14. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 30. März: B51, Trier; B50, Longkamp; B51, Masholder; L47, Wehlen; Dauwelshausen Dienstag, 31. März: B50n, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; L103, Bad Bertrich; B50, Altrich Mittwoch, 1. April: L48, Thörnich; B51, Newel; B257, Irrel; A602, Trier Donnerstag, 2. April: B50, Longkamp; B51, Masholder; B51, Konz; A64, Mesenich Freitag, 3. April: A1, Flußbach; Kenn; B257, Hörschhausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.