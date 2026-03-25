Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 14. Kalenderwoche
Symbolbild
dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 14. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 30. März: B51, Trier; B50, Longkamp; B51, Masholder; L47, Wehlen; Dauwelshausen Dienstag, 31. März: B50n, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; L103, Bad Bertrich; B50, Altrich Mittwoch, 1. April: L48, Thörnich; B51, Newel; B257, Irrel; A602, Trier Donnerstag, 2. April: B50, Longkamp; B51, Masholder; B51, Konz; A64, Mesenich Freitag, 3. April: A1, Flußbach; Kenn; B257, Hörschhausen Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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