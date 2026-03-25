Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 14. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 14. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 30. März:
B51, Trier; B50, Longkamp; B51, Masholder; L47, Wehlen; Dauwelshausen
Dienstag, 31. März:
B50n, Zeltingen-Rachtig; B51, Schönfeld; L103, Bad Bertrich; B50, Altrich
Mittwoch, 1. April:
L48, Thörnich; B51, Newel; B257, Irrel; A602, Trier
Donnerstag, 2. April:
B50, Longkamp; B51, Masholder; B51, Konz; A64, Mesenich
Freitag, 3. April:
A1, Flußbach; Kenn; B257, Hörschhausen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell