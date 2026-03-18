Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 13. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 13. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 23. März: A64, Mesenich; L55, Dorf; B51, Masholder; L47, Wehlen Dienstag, 24. März: A1, Dorf; L135, Saarburg; L145 Ruwer-Maximin; B51, Trier Mittwoch, 25. März: B50, Zeltingen-Rachtig; K133, Konz; A60 Donnerstag, 26. März: A64, Pfalzel; A602, Longuich Freitag, 27. März: A602, Ruwer-Paulin; B51, Masholder; B51, Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.