Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 13. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 13. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 23. März:
A64, Mesenich; L55, Dorf; B51, Masholder; L47, Wehlen
Dienstag, 24. März:
A1, Dorf; L135, Saarburg; L145 Ruwer-Maximin; B51, Trier
Mittwoch, 25. März:
B50, Zeltingen-Rachtig; K133, Konz; A60
Donnerstag, 26. März:
A64, Pfalzel; A602, Longuich
Freitag, 27. März:
A602, Ruwer-Paulin; B51, Masholder; B51, Bitburg
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
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