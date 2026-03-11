Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 12. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 12. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. März: L32, Bitburg; B50 Longkamp; Dauwelshausen; B52, Hermeskeil; B50, Longkamp Dienstag, 17. März: A64, Mesenich; B51, Trier; B53, Trier-Pfalzel; B51, Konz Mittwoch, 18. März: B53, Briedel; B51, Bitburg; B418, Edingen; B51, Welschbillig; B50n Zeltingen-Rachtig Donnerstag, 19. März: Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; A60 Freitag, 20. März: Zell-Barl; B41, Idar-Oberstein; A1, Flußbach Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.