Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 11. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 11. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 9. März:
L160, Herrstein; L47, Wehlen; B419, Wasserliesch; B50, Longkamp; B51, Bitburg
Dienstag, 10. März:
L141, Wittlich; B257, Wolsfeld; B51, Bitburg; B51, Oberstedem; L32, Bitburg; B51, Trier
Mittwoch, 11. März:
B51, Masholder; L158, Monzelfeld; B327, Morbach; B50, Longkamp; B51, Schönfeld
Donnerstag, 12. März:
B51, Olzheim; Saarburg; L28, Neunkirchen; A60, Prüm
Freitag, 13. März:
B53, Ehrang; B51, Aach-Neuhaus; B50, Altrich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
