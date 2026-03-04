Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 11. Kalenderwoche
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 11. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 9. März: L160, Herrstein; L47, Wehlen; B419, Wasserliesch; B50, Longkamp; B51, Bitburg Dienstag, 10. März: L141, Wittlich; B257, Wolsfeld; B51, Bitburg; B51, Oberstedem; L32, Bitburg; B51, Trier Mittwoch, 11. März: B51, Masholder; L158, Monzelfeld; B327, Morbach; B50, Longkamp; B51, Schönfeld Donnerstag, 12. März: B51, Olzheim; Saarburg; L28, Neunkirchen; A60, Prüm Freitag, 13. März: B53, Ehrang; B51, Aach-Neuhaus; B50, Altrich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

