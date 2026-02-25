Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 10. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 10. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 2. März: L55, Dorf; B51, Konz; Wittlich-Wengerohr; A1, Mehren; B410, Lichtenborn; B50, Oberweis Dienstag, 3. März: B50, Zeltingen-Rachtig; B41, Birkenfeld Mittwoch, 4. März: A1, Dorf; B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B327, Morbach; K133, Konz Donnerstag, 5. März: B51, Konz; B53, Ehrang; L47, Wehlen; B327, Hermeskeil; B257, Wolsfeld Freitag, 6. März: B51, Trier; A1, Fell; A60; B51, Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.