Trier
Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 10. Kalenderwoche
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 10. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 2. März: L55, Dorf; B51, Konz; Wittlich-Wengerohr; A1, Mehren; B410, Lichtenborn; B50, Oberweis Dienstag, 3. März: B50, Zeltingen-Rachtig; B41, Birkenfeld Mittwoch, 4. März: A1, Dorf; B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B327, Morbach; K133, Konz Donnerstag, 5. März: B51, Konz; B53, Ehrang; L47, Wehlen; B327, Hermeskeil; B257, Wolsfeld Freitag, 6. März: B51, Trier; A1, Fell; A60; B51, Bitburg Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren