Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 1. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 29. Dezember:
L28, Neunkirchen; A1, Dorf; B51, Trier
Dienstag, 30. Dezember:
A64, Pfalzel; Wittlich
Freitag, 2. Januar:
L47, Wehlen; B49, Wittlich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
