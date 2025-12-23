Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 1. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 1. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 29. Dezember: L28, Neunkirchen; A1, Dorf; B51, Trier Dienstag, 30. Dezember: A64, Pfalzel; Wittlich Freitag, 2. Januar: L47, Wehlen; B49, Wittlich Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.