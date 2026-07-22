Geschwindigkeitsmessung - mit 112 km/h innerorts unterwegs



In einer Zeit von ca. drei Stunden fuhren 533 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle.

Das Messgerät löste bei 54 Geschwindigkeitsüberschreitungen aus, so dass 10 % der Fahrzeuge zu schnell waren.

Gegenüber 42 Fahrzeugführer*innen wird ein Verwarnungsgeld- und gegen 10 ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Fahrern droht ein Fahrverbot.

Der schnellste Pkw wurde mit 112 km/h (nach Toleranzabzug) gemessen.



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