In einer Zeit von ca. drei Stunden fuhren 533 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle.
Das Messgerät löste bei 54 Geschwindigkeitsüberschreitungen aus, so dass 10 % der Fahrzeuge zu schnell waren.
Gegenüber 42 Fahrzeugführer*innen wird ein Verwarnungsgeld- und gegen 10 ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Fahrern droht ein Fahrverbot.
Der schnellste Pkw wurde mit 112 km/h (nach Toleranzabzug) gemessen.
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Geschwindigkeitsmessung - mit 112 km/h innerorts unterwegs