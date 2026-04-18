Geschwindigkeitskontrollen

Hierbei wurden insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort nicht verwarnt werden konnten, sondern an die Bußgeldstelle abgegeben werden müssen. Bei erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Fahrzeugführer mit 80 km/h gemessen.
Weiterhin wurden sowohl ein Handyverstoß als auch Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt und an die Zentrale Bußgeldstelle Speyer weitergeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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