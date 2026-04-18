Geschwindigkeitskontrollen

Am Freitag, den 17.04.2026 zwischen 14:30 - 15:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L64 im Bereich Daun zwischen den Maaren durch.





Hierbei wurden insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort nicht verwarnt werden konnten, sondern an die Bußgeldstelle abgegeben werden müssen. Bei erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Fahrzeugführer mit 80 km/h gemessen.



Weiterhin wurden sowohl ein Handyverstoß als auch Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt und an die Zentrale Bußgeldstelle Speyer weitergeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell