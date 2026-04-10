Geschwindigkeitskontrollen



Es wurde sowohl an der L68 zwischen Daun und Waldkönigen in Höhe des Antennenfeldes, als auch an der L46 bei Boverath kontrolliert.



Erfreulicherweise wurden nur zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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