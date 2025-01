Geschwindigkeitskontrollen in Elchweiler und Birkenfeld

Am Dienstag, den 28.01.25 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld - mit Unterstützung durch Beamte*innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - an unterschiedlichen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.





In einem Zeitraum von ca. zwei Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld insgesamt 13 Kraftfahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. In Höhe der Ortslage Elchweiler wurde ein Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.



Bei einer zweiten Verkehrsüberwachung wurde eine Messung im Bereich der Saarstraße (Tempolimit 30 km/h) in Birkenfeld durchgeführt. Dabei wurden insgesamt sieben Kraftfahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste PkW wurde dabei mit einer Geschwindigkeit von 56 km/h gemessen.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, zählt. Daher werden auch künftig an den genannten Örtlichkeiten entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld



Telefon: 06782/991-0

E-Mail: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell