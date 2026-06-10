Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Birkenfeld





In einem Zeitraum von ca. zwei Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld in Höhe Elchweiler (Tempolimit 70 km/h) insgesamt sieben Kraftfahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt.



Bei einer zweiten Verkehrsüberwachung wurde eine Messung in der Ortslage Achtelsbach (Tempolimit 30 km/h) durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt drei Verstöße geahndet.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, zählt. Daher werden auch künftig an den genannten sowie weiteren Örtlichkeiten entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt.



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Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld



Tel.: 06782/991-72

Email: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de





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