Geschwindigkeitskontrolle in Herborn mit erschreckendem Ergebnis

Am 17.06.2025 in der Zeit von 17:45 Uhr bis 19:00 führten Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein auf Grund eines Bürgerbegehrens eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Herborn durch.





An die erlaubten 30km/h hielten sich jedoch nicht alle Verkehrsteilnehmer, vielmehr kam es zu 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Tagessieger wurde mit 55 km/h gemessen, womit die erlaubte Geschwindigkeit um ganze 25 km/h überschritten wurde.



Das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung ist besorgniserregend, da gerade in Sommermonaten und den bevorstehenden Sommerferien viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Kindern in der Ortslage unterwegs sind, welche durch die "Raserei" gefährdet werden.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wird auch in den folgenden Wochen und Monaten verstärkt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen an der o.g. Örtlichkeit durchführen.



