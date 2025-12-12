Dabei wurden insgesamt 14 Verstöße festgestellt.
Ein Fahrzeugführer, der in Richtung Büdesheim unterwegs war, wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft bei zulässigen 50 km/h mit 100 km/h gemessen
Die stark frequentierte Bundesstraße 410 stellt einen Schwerpunkt des Unfallgeschehens im Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein dar.
Nicht angepasste Geschwindigkeit ist dabei in vielen Fällen unfallursächlich.
Die Polizeiwache Gerolstein wird auch künftig verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Geschwindigkeitskontrolle in Gerolstein-Lissingen, B410
Lesezeit 1 Minute