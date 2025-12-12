Geschwindigkeitskontrolle in Gerolstein-Lissingen, B410

Am Freitag, den 12.12.2025, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr führten Beamte der Polizeiwache Gerolstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Prümer Straße (Bundesstraße 410) in Gerolstein-Lissingen durch.





Dabei wurden insgesamt 14 Verstöße festgestellt.



Ein Fahrzeugführer, der in Richtung Büdesheim unterwegs war, wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft bei zulässigen 50 km/h mit 100 km/h gemessen



Die stark frequentierte Bundesstraße 410 stellt einen Schwerpunkt des Unfallgeschehens im Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein dar.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist dabei in vielen Fällen unfallursächlich.



Die Polizeiwache Gerolstein wird auch künftig verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.



