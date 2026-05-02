Trier
Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Samstag, den 25.04.2026, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Am Augustinerhof" in 54290 Trier zu einer Verkehrsunfallflucht.


Die Unfallverursacherin meldete sich erst am Folgetag bei der Polizei in Trier, dass sie beim Einparken einen parkenden Pkw beschädigt hatte.
Bei dem beschädigten Pkw soll es sich um einen dunklen Audi, vermutlich mit dem Kennzeichenfragment TR-WS... handeln.
Der Halter des beschädigten Pkw wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter der Tel.: 0651-983-44250 oder pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Trier

Telefon: 0651-983-44250
pwtrier@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren