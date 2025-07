Gerüstbauer ohne gültige Fahrerlaubnis und mit 34 % Überladung unterwegs

Bei einer gemeinsamen Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) und Beamten der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Tier stoppten die Beamten am Freitagmorgen, dem 4. Juli 2025, auf dem Parkplatz in der Nähe des ARLA-Kreisels bei der Ausfahrt Prüm an der BAB A60 einen Lkw mit Gerüstteilen.