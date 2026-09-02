Gerüst entwendet- Zeugen gesucht

Ein unabhängiger Zeuge hatte am Abend des 01.09.2026 das bereits demontierte Gerüst im angrenzenden Hangbereich liegend wahrgenommen und die Örtlichkeit gegen 05:00 Uhr verlassen. Im weiteren Tagesverlauf stellte der Eigentümer fest, dass das Gerüst vollständig abhandengekommen war. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts ist davon auszugehen, dass dieses mittels eines geeigneten Fahrzeugs abtransportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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