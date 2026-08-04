geringer Gasaustritt aufgrund technischen Defekts an einer Heizungsanlage einer Firma in Wittlich Wengerohr





Mehrere Personen hätten vor Ort über Unwohlsein geklagt.



Durch die Feuer, den Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Wittlich wurde die Örtlichkeit mit starken und koordinierten Kräften angefahren.



Vor Ort wurde letztlich festgestellt, dass zwar neun Personen über Unwohlsein klagten, jedoch nach Abklärung durch den Rettungsdienst glücklicherweise nicht verletzt waren.



Eine Messung durch die Feuerwehr vor Ort ergab eine geringe Konzentration von Gas, welche auf ein etwaiges Leck an der Heizung zurückzuführen sein dürfte.



Vor Ort wurde nach Absperrung der Heizung kein weiterer Gasaustritt festgestellt.



Nach vorsorglicher Lüftung der Räumlichkeiten konnten die Arbeiten in der Firma fortgesetzt werden.



Rückfragen bitte an:



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54516 Wittlich

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