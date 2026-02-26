gemeldeter Kaminbrand

Am 25.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Wallscheid zu einem gemeldeten Kaminbrand.





Im Rahmen der Überprüfungen durch Feuerwehr, Schornsteinfeger und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass entstandener Glanzruß im Schornstein angefangen hatte zu schmoren, wodurch lediglich eine starke Rauchentwicklung entstand.



Letztlich war es zu keinem Brandgeschehen und keinem Schaden gekommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell