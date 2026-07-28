Gemeldete Messerstecherei stellt sich als falsch dar!!





Kurze Zeit später wurde durch Zeuginnen gemeldet, dass ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sei.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde mit Unterstützung der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues die Örtlichkeit schnell mit starken Kräften aufgesucht.



Zwei Personen, ein 23- und ein 19-jähriger junger Mann, beide aus der VG Daun, wurden vor Ort angetroffen und zur Dienststelle sistiert.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich folgender Tatablauf.



Die beiden Personen waren befreundet, ärgerten und provozierten sich aus Spaß und Langeweile gegenseitig, was zum Versprühen von Parfüm durch den 23-Jährigen in die Augen des 19-Jährigen führte.

Diese Handlung wurde als der gemeldete Pfefferspray-Einsatz identifiziert.



Der 23-Jährige, welcher durch seinen 19-jährigen Freund hierdurch geärgert wurde, schrie dann, dass er ihn mit einem Messer verletzen würde.

Diese Handlung wurde als die gemeldete "Messerstecherei" identifiziert.



Vor Ort war es zu keiner Zeit zum Einsatz von Pfefferspray oder eines Messers gekommen. Es wurde bei keinem der Beteiligten ein Messer oder Pfefferspray aufgefunden.



Die beiden Personen fanden ihr Verhalten in einem gegenseitig eingewilligten "provokantem Verhalten" lustig.



Der 23-Jährige erlitt eine leichte Rötung der Augen.



Es gab zu keiner Zeit eine Gefahrenlage für unbeteiligte Personen.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



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